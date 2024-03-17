https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве

Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве - РИА Новости, 17.03.2024

Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве

Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:06

2024-03-17T06:06

2024-03-17T09:27

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

москва

париж

франция

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. "Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва. — Прим. ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж", — сказал он.Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html

https://ria.ru/20240316/moskva-1933501051.html

москва

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), москва, париж, франция, николай харитонов, владислав даванков