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Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:06 17.03.2024 (обновлено: 09:27 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве - РИА Новости, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:06
2024-03-17T09:27
выборы президента россии — 2024
леонид слуцкий (политик)
москва
париж
франция
николай харитонов
владислав даванков
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. &quot;Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва. — Прим. ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж&quot;, — сказал он.Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html
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леонид слуцкий (политик), москва, париж, франция, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Москва, Париж, Франция, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве

Французский наблюдатель: Москва стала похожа на Париж, каким он был когда-то

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро.
«

"Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва. — Прим. ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж", — сказал он.

Голосование на выборах президента РФ в Японии. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России
Вчера, 05:39
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек
16 марта, 15:31
 
Выборы президента России — 2024Леонид Слуцкий (политик)МоскваПарижФранцияНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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