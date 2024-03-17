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Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:54 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933718931.html
Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах
Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах
На выборах президента РФ были охвачены все категории, которые находятся в труднодоступных местах, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:54
2024-03-17T15:54
выборы президента россии — 2024
политика
россия
санкт-петербург
татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На выборах президента РФ были охвачены все категории, которые находятся в труднодоступных местах, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Сегодня есть отдельные избирательные участки для слабовидящих, отельный избирательный участок, я позавчера была на этих участках в Санкт-Петербурге для лиц без определенного места жительства, были охвачены буквально все категории, которые находятся в труднодоступных местах. Исполняют свои обязанности трудовые, на кораблях, в гражданских суднах, была очень хорошо организована эта работа", - сказала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, санкт-петербург, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах

Москалькова: на выборах в России охвачены избиратели в труднодоступных местах

© Фото : Избирком Чувашии/TelegramЧлены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Избирком Чувашии/Telegram
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На выборах президента РФ были охвачены все категории, которые находятся в труднодоступных местах, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Сегодня есть отдельные избирательные участки для слабовидящих, отельный избирательный участок, я позавчера была на этих участках в Санкт-Петербурге для лиц без определенного места жительства, были охвачены буквально все категории, которые находятся в труднодоступных местах. Исполняют свои обязанности трудовые, на кораблях, в гражданских суднах, была очень хорошо организована эта работа", - сказала Москалькова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 69 процентов
Вчера, 15:25
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСанкт-ПетербургТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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