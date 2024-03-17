https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933718931.html

Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах

Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова рассказала об охвате избирателей в труднодоступных местах

На выборах президента РФ были охвачены все категории, которые находятся в труднодоступных местах, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:54

2024-03-17T15:54

2024-03-17T15:54

выборы президента россии — 2024

политика

россия

санкт-петербург

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На выборах президента РФ были охвачены все категории, которые находятся в труднодоступных местах, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Сегодня есть отдельные избирательные участки для слабовидящих, отельный избирательный участок, я позавчера была на этих участках в Санкт-Петербурге для лиц без определенного места жительства, были охвачены буквально все категории, которые находятся в труднодоступных местах. Исполняют свои обязанности трудовые, на кораблях, в гражданских суднах, была очень хорошо организована эта работа", - сказала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933709531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, санкт-петербург, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф