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Умер бывший украинский депутат Геннадий Москаль

Умер бывший украинский депутат Геннадий Москаль - РИА Новости, 17.03.2024

Умер бывший украинский депутат Геннадий Москаль

Бывший украинский депутат Геннадий Москаль, известный своими прямыми высказываниями в адрес различных политиков, скончался на 74-м году жизни, сообщил в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:40

2024-03-17T13:40

2024-03-17T13:40

в мире

украина

черновицкая область

днепропетровская область

геннадий москаль

николай княжицкий

валентин наливайченко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Бывший украинский депутат Геннадий Москаль, известный своими прямыми высказываниями в адрес различных политиков, скончался на 74-м году жизни, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий. "После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнования семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и талантливым человеком", - написал Княжицкий в социальной сети Facebook*. Москаль родился в Черновицкой области. В декабре 2023-го ему исполнилось 73 года. Карьеру начинал в правоохранительных органах. В частности, служил заместителем начальника УВД в Черновицкой области. Затем возглавлял управление МВД в Закарпатской и Днепропетровской областях. С января 2007 был заместителем председателя Службы безопасности Украины под руководством и.о. главы СБУ Валентина Наливайченко. Осенью 2007 года на досрочных парламентских выборах стал депутатом Рады от блока "Наша Украина". А на выборах в парламент 2012 был переизбран депутатом по списку партии "Батькивщина". С июля 2015 года - глава Закарпатской областной государственной администрации. В этой должности он пробыл до июня 2019 года и ушел в отставку после смены власти на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

украина

черновицкая область

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, черновицкая область, днепропетровская область, геннадий москаль, николай княжицкий, валентин наливайченко, служба безопасности украины, верховная рада украины