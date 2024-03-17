https://ria.ru/20240317/molodezh-1933694532.html
Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье
Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье
Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:37
2024-03-17T14:37
2024-03-17T14:37
выборы президента россии — 2024
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приморский край
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на выборах президента России. "Большая явка избирателей (в Приморском крае – ред.), и большое количество молодежи, которые приняли участие в выборах. Они, на наш взгляд, проявляли большое желание принять участие в этих выборах.... Мы не заметили какого-либо давления на молодых людей во время их волеизъявления. И мы не заметили никаких нарушений", - сказала наблюдатель. Участки в Приморском крае закрылись в 20.00 (13.00 мск), явка, по данным местного избиркома, на 15.00 (08.00 мск) составила 66,59%. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Тридцать избирательных участков Приморья оборудованы камерами наблюдения в режиме реального времени. Власти региона сообщали, что, по данным наблюдателей, жалоб и нарушений не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бельгия, приморский край, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Бельгия, Приморский край, Политика, Россия
Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье
Наблюдатель из Бельгии отметила большое число молодежи на выборах в Приморье
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на выборах президента России.
"Большая явка избирателей (в Приморском крае – ред.), и большое количество молодежи, которые приняли участие в выборах. Они, на наш взгляд, проявляли большое желание принять участие в этих выборах.... Мы не заметили какого-либо давления на молодых людей во время их волеизъявления. И мы не заметили никаких нарушений", - сказала наблюдатель.
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Участки в Приморском крае закрылись в 20.00 (13.00 мск), явка, по данным местного избиркома, на 15.00 (08.00 мск) составила 66,59%. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Тридцать избирательных участков Приморья оборудованы камерами наблюдения в режиме реального времени. Власти региона сообщали, что, по данным наблюдателей, жалоб и нарушений не зафиксировано.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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