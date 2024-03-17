https://ria.ru/20240317/molodezh-1933694532.html

Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье

Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье

Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:37

выборы президента россии — 2024

бельгия

приморский край

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_0:40:3498:2008_1920x0_80_0_0_3a5d792ba251db3862e53ddddfa7b56f.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на выборах президента России. "Большая явка избирателей (в Приморском крае – ред.), и большое количество молодежи, которые приняли участие в выборах. Они, на наш взгляд, проявляли большое желание принять участие в этих выборах.... Мы не заметили какого-либо давления на молодых людей во время их волеизъявления. И мы не заметили никаких нарушений", - сказала наблюдатель. Участки в Приморском крае закрылись в 20.00 (13.00 мск), явка, по данным местного избиркома, на 15.00 (08.00 мск) составила 66,59%. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Тридцать избирательных участков Приморья оборудованы камерами наблюдения в режиме реального времени. Власти региона сообщали, что, по данным наблюдателей, жалоб и нарушений не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933692679.html

бельгия

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бельгия, приморский край, политика, россия