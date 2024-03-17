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Пискарев рассказал о попытках иноагентов повлиять на общественное мнение
Пискарев рассказал о попытках иноагентов повлиять на общественное мнение - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев рассказал о попытках иноагентов повлиять на общественное мнение
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства зафиксировала попытки иноагентов повлиять на общественное мнение путем распространения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:22
2024-03-17T19:22
2024-03-17T19:22
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства зафиксировала попытки иноагентов повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации и агитационных материалов, сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев. "Мы (комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства – ред.) зафиксировали многочисленные попытки иноагентов повлиять на общественное мнение путем распространения грязной дезинформации, провокационных методических и агитационных материалов и многое другое. В их действиях мы усматриваем составы и административных и уголовно-наказуемых деяний. Все это находится в наших папках, внимательно разберем каждый факт нарушения законодательства на нашей думской комиссии совместно с компетентными органами", - сообщил Пискарев на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, цик рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Василий Пискарев, Николай Харитонов, Госдума РФ, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Пискарев рассказал о попытках иноагентов повлиять на общественное мнение
Пискарев: иноагенты пытались повлиять на общественное мнение путем дезинформации