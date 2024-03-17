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В Мелитополе начался подсчет голосов на президентских выборах

В Мелитополе начался подсчет голосов на президентских выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Мелитополе начался подсчет голосов на президентских выборах

Подсчет голосов начался на избирательных участках в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:58

2024-03-17T17:58

2024-03-17T17:58

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николай харитонов

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Подсчет голосов начался на избирательных участках в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. Голосование на избирательном участке завершилось ровно в 16.00 (совпадает с мск). Подсчет голосов на участках, где присутствовал корреспондент агентства, начался в районе 17.30. Сначала члены участковой избирательной комиссии открыли сейф-пакеты с бюллетенями надомного голосования, полученными в первые два дня выборов, а затем вскрыли урны с бюллетенями за воскресенье.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, мелитополь, совет федерации рф, политика