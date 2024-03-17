https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье

"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2024

"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье

Артисты местного театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах американских политиков Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:57

2024-03-17T15:57

2024-03-17T15:57

выборы президента россии — 2024

лобня

московская область (подмосковье)

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Артисты местного театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах американских политиков Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщили в администрации городского округа. "Выборы в Лобне проходят креативно. На избирательный участок в Лобне пришли Байден и Трамп. Артисты местного театра креативно подошли к выборам. Но для того, чтобы проголосовать, маски пришлось снять", - отмечается в официальном Telegram-канале администрации. Как отмечается в сообщении, после голосования "президенты США" устроили фотосессию с жителями на площади перед избирательным участком. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vorobev-1933491859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лобня, московская область (подмосковье), россия, политика