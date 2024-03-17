Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:29 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/lnr-1933610369.html
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов
Явка на 09.00 в воскресенье на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 66,51%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:29
2024-03-17T09:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
луганская народная республика
елена кравченко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933480972_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb0ce73f1c51da3b9c9b3dbb791a8188.jpg
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 09.00 в воскресенье на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 66,51%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "Явка на 09.00 17 марта составила 66,51%", - сказала Кравченко. Она уточнила, что все избирательные участки открылись для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
https://ria.ru/20240317/melitopol-1933609267.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933480972_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e93caa79c5d118eede4f35fd49796bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов

Явка на выборах в ЛНР на 09:00 составила 66,51 процента

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 09.00 в воскресенье на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 66,51%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко.
"Явка на 09.00 17 марта составила 66,51%", - сказала Кравченко.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Вчера, 06:06
Она уточнила, что все избирательные участки открылись для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избиратели в Мелитополе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
Вчера, 09:26
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕлена КравченкоЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала