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Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов
Явка на 09.00 в воскресенье на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 66,51%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:29
2024-03-17T09:29
2024-03-17T09:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 09.00 в воскресенье на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 66,51%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "Явка на 09.00 17 марта составила 66,51%", - сказала Кравченко. Она уточнила, что все избирательные участки открылись для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЛНР превысила 66 процентов
Явка на выборах в ЛНР на 09:00 составила 66,51 процента