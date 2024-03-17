https://ria.ru/20240317/kurorty-1933590625.html

Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом

Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом - РИА Новости, 17.03.2024

Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом

Отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке этим летом подешевеет на 15% на фоне роста числа полетных программ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T02:15

2024-03-17T02:15

2024-03-17T05:34

туризм

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оаэ

шри-ланка

турция

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке этим летом подешевеет на 15% на фоне роста числа полетных программ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.С одной стороны, это плюс для тех, кому надоели Турция и Египет. С другой — есть и минусы. Летом в в ОАЭ и на Шри-Ланке не сезон, да и эти направления сами по себе недешевы. Цены стартуют от 80 тысяч рублей на человека с учетом перелета. Он в эти страны достаточно длительный, что подходит не всем.Кроме того, далеко не всегда там работает система “все включено”, а это значит, что туристам придется дополнительно тратиться на еду и напитки. Поэтому повышенного спроса летом на эти направления ждать не стоит, полагает Гареев. Более точно оценить их популярность можно после анализа первых результатов расширения полетной программы.

https://ria.ru/20240304/prazdniki-1916753876.html

оаэ

шри-ланка

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Алексей Калабанов

новости - туризм, оаэ, шри-ланка, турция, рэу имени г. в. плеханова