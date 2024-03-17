https://ria.ru/20240317/kurorty-1933590625.html
Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом - РИА Новости, 17.03.2024
Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке этим летом подешевеет на 15% на фоне роста числа полетных программ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:15
2024-03-17T02:15
2024-03-17T05:34
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке этим летом подешевеет на 15% на фоне роста числа полетных программ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.С одной стороны, это плюс для тех, кому надоели Турция и Египет. С другой — есть и минусы. Летом в в ОАЭ и на Шри-Ланке не сезон, да и эти направления сами по себе недешевы. Цены стартуют от 80 тысяч рублей на человека с учетом перелета. Он в эти страны достаточно длительный, что подходит не всем.Кроме того, далеко не всегда там работает система “все включено”, а это значит, что туристам придется дополнительно тратиться на еду и напитки. Поэтому повышенного спроса летом на эти направления ждать не стоит, полагает Гареев. Более точно оценить их популярность можно после анализа первых результатов расширения полетной программы.
https://ria.ru/20240304/prazdniki-1916753876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, оаэ, шри-ланка, турция, рэу имени г. в. плеханова
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Доцент Гареев спрогнозировал снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке