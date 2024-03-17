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В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:17 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/krym-1933607247.html
В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом
В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом - РИА Новости, 17.03.2024
В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом
Глава крымского избиркома Михаил Малышев приравнял попытки испортить бюллетени на избирательных участках к вандализму. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:17
2024-03-17T09:17
выборы президента россии — 2024
политика
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михаил малышев
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев приравнял попытки испортить бюллетени на избирательных участках к вандализму. В Крыму в первый день голосования в Симферополе и Ялте произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. При этом подобные случаи фиксируются и в других региона России. "Акт вандализма у нас имел место, но бюллетени не пострадали, они тоже будут подвергнуты подсчету уже непосредственно сегодня после 20.00 по московскому времени", - сказал Малышев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html
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политика, россия, михаил малышев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, симферополь, ялта
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Михаил Малышев, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Симферополь, Ялта
В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом

Глава крымского избиркома Малышев назвал попытки испортить бюллетени вандализмом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев приравнял попытки испортить бюллетени на избирательных участках к вандализму.
В Крыму в первый день голосования в Симферополе и Ялте произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. При этом подобные случаи фиксируются и в других региона России.
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"Акт вандализма у нас имел место, но бюллетени не пострадали, они тоже будут подвергнуты подсчету уже непосредственно сегодня после 20.00 по московскому времени", - сказал Малышев журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМихаил МалышевНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФСимферопольЯлта
 
 
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