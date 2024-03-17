https://ria.ru/20240317/krym-1933607247.html

В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом

В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом - РИА Новости, 17.03.2024

В Крыму назвали попытки испортить бюллетени вандализмом

Глава крымского избиркома Михаил Малышев приравнял попытки испортить бюллетени на избирательных участках к вандализму. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:17

2024-03-17T09:17

2024-03-17T09:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

михаил малышев

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев приравнял попытки испортить бюллетени на избирательных участках к вандализму. В Крыму в первый день голосования в Симферополе и Ялте произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. При этом подобные случаи фиксируются и в других региона России. "Акт вандализма у нас имел место, но бюллетени не пострадали, они тоже будут подвергнуты подсчету уже непосредственно сегодня после 20.00 по московскому времени", - сказал Малышев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил малышев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, симферополь, ялта