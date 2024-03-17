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В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/krym-1933604569.html
В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей
В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей
В Крыму на президентских выборах уже проголосовали свыше миллиона избирателей, явка составила более 72%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:08
2024-03-17T09:08
выборы президента россии — 2024
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму на президентских выборах уже проголосовали свыше миллиона избирателей, явка составила более 72%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "На 20.00 16 марта (по итогам двух дней голосования) участие в голосовании приняли 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%", - сказал Малышев журналистам. По его словам, сегодня в Крыму третий день голосования, и динамика с явкой на участки будет меняться. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/krym-1933602352.html
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республика крым, политика
Выборы президента России — 2024, Республика Крым, Политика
В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей

В Крыму явка на выборах президента превысила 72 процента по итогам двух дней

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму на президентских выборах уже проголосовали свыше миллиона избирателей, явка составила более 72%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"На 20.00 16 марта (по итогам двух дней голосования) участие в голосовании приняли 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%", - сказал Малышев журналистам.
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
Вчера, 08:52
По его словам, сегодня в Крыму третий день голосования, и динамика с явкой на участки будет меняться.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Республика КрымПолитика
 
 
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