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Все избирательные участки в Крыму открылись штатно - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:52 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/krym-1933602352.html
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно - РИА Новости, 17.03.2024
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:52
2024-03-17T08:52
выборы президента россии — 2024
политика
михаил малышев
совет федерации рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "В 8.00 открылись все 1165 участков, в том числе временные участки, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись", - сказал Малышев журналистам. По его словам, голосование продлится до 20.00 мск. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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политика, михаил малышев, совет федерации рф, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Михаил Малышев, Совет Федерации РФ, Республика Крым
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно

В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мужчина голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"В 8.00 открылись все 1165 участков, в том числе временные участки, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись", - сказал Малышев журналистам.
Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, проголосовала на выборах президента России
В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента
16 марта, 22:46
По его словам, голосование продлится до 20.00 мск.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Вчера, 06:06
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМихаил МалышевСовет Федерации РФРеспублика Крым
 
 
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