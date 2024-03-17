https://ria.ru/20240317/krym-1933602352.html

Все избирательные участки в Крыму открылись штатно

Все избирательные участки в Крыму открылись штатно - РИА Новости, 17.03.2024

Все избирательные участки в Крыму открылись штатно

В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:52

2024-03-17T08:52

2024-03-17T08:52

выборы президента россии — 2024

политика

михаил малышев

совет федерации рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "В 8.00 открылись все 1165 участков, в том числе временные участки, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись", - сказал Малышев журналистам. По его словам, голосование продлится до 20.00 мск. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, михаил малышев, совет федерации рф, республика крым