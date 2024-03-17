https://ria.ru/20240317/krym-1933602352.html
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно - РИА Новости, 17.03.2024
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:52
2024-03-17T08:52
2024-03-17T08:52
выборы президента россии — 2024
политика
михаил малышев
совет федерации рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "В 8.00 открылись все 1165 участков, в том числе временные участки, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись", - сказал Малышев журналистам. По его словам, голосование продлится до 20.00 мск. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил малышев, совет федерации рф, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Михаил Малышев, Совет Федерации РФ, Республика Крым
Все избирательные участки в Крыму открылись штатно
В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Крыму в третий день голосования все участки открылись штатно, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"В 8.00 открылись все 1165 участков, в том числе временные участки, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись", - сказал Малышев журналистам.
В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента
По его словам, голосование продлится до 20.00 мск.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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