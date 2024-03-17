https://ria.ru/20240317/kot-nablyudatel-1933751671.html

Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку

Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку - РИА Новости, 17.03.2024

Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку

Кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за более 95% явки избирателей на выборах президента России в Тазовском районе (ЯНАО), питомцу вручили паштетный торт со... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:47

2024-03-17T17:47

2024-03-17T17:52

выборы президента россии — 2024

политика

тазовский район

ямал

леонид слуцкий (политик)

россия

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933752782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf05d76b091e845b27b5a16cfd51ead6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за более 95% явки избирателей на выборах президента России в Тазовском районе (ЯНАО), питомцу вручили паштетный торт со свечкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее хозяин кота и член участковой избирательной комиссии в ямальском поселке Тазовский Аким Лапсуй рассказал РИА Новости, что бездомного котенка он нашел в прошлые президентские выборы, а сейчас Кузя считается неофициальным членом УИК 1104 в поселке. "В Тазовском районе, где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%. Местный избирком решил отблагодарить пушистика и вручил ему паштетный торт со свечкой. Подарок стал очень символичным. Завтра исполняется шесть лет с того момента, как Кузю подобрал его хозяин и по совместительству член избиркома Аким Лапсуй", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что черный кот стал талисманом избирательного участка. "Эти выборы не стали исключением – все прошло без нареканий, еще и с рекордной явкой. К такому результату Кузя наверняка приложил лапу", – добавили в пресс-службе. Судя по данным регионального избиркома, явка избирателей на выборах президента России на 16.00 мск в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа составила 96,51%, общая явка по Ямалу – 92,50%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933269647.html

тазовский район

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тазовский район, ямал, леонид слуцкий (политик), россия, николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков