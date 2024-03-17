https://ria.ru/20240317/kot-nablyudatel-1933751671.html
Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку
Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку - РИА Новости, 17.03.2024
Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку
Кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за более 95% явки избирателей на выборах президента России в Тазовском районе (ЯНАО), питомцу вручили паштетный торт со... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:47
2024-03-17T17:47
2024-03-17T17:52
выборы президента россии — 2024
политика
тазовский район
ямал
леонид слуцкий (политик)
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николай харитонов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за более 95% явки избирателей на выборах президента России в Тазовском районе (ЯНАО), питомцу вручили паштетный торт со свечкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее хозяин кота и член участковой избирательной комиссии в ямальском поселке Тазовский Аким Лапсуй рассказал РИА Новости, что бездомного котенка он нашел в прошлые президентские выборы, а сейчас Кузя считается неофициальным членом УИК 1104 в поселке. "В Тазовском районе, где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%. Местный избирком решил отблагодарить пушистика и вручил ему паштетный торт со свечкой. Подарок стал очень символичным. Завтра исполняется шесть лет с того момента, как Кузю подобрал его хозяин и по совместительству член избиркома Аким Лапсуй", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что черный кот стал талисманом избирательного участка. "Эти выборы не стали исключением – все прошло без нареканий, еще и с рекордной явкой. К такому результату Кузя наверняка приложил лапу", – добавили в пресс-службе. Судя по данным регионального избиркома, явка избирателей на выборах президента России на 16.00 мск в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа составила 96,51%, общая явка по Ямалу – 92,50%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933269647.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тазовский район, ямал, леонид слуцкий (политик), россия, николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Тазовский район, Ямал, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили за высокую явку
Ямальского кота-наблюдателя Кузю отблагодарили паштетным тортом за высокую явку