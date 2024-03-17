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В ответ на санкции. В США забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 17.03.2024
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04:39 17.03.2024 (обновлено: 14:45 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html
В ответ на санкции. В США забили тревогу из-за маневра России
В ответ на санкции. В США забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 17.03.2024
В ответ на санкции. В США забили тревогу из-за маневра России
Международный транспортный коридор "Север — Юг", который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для западных санкций, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:39
2024-03-17T14:45
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международный транспортный коридор "Север — Юг", который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для западных санкций, пишет газета The New York Times.Как отмечает издание, на протяжении столетий торговля с Европой была "главной опорой" российской экономики. В ответ на западные санкции, ограничившие доступ России к европейским рынкам, Москва расширяет свои связи с другими странами: Китаем, Индией и государствами Персидского залива.Ключевой составляющей российских планов является "южный маршрут", частью которого станет железная дорога протяженностью 160 километров и стоимостью 1,7 миллиарда долларов, которая свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью."Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит легкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи", — указывает NYT.Как говорится в статье, этот путь важен для увеличения экспорта российских товаров, также он послужит дополнением для существующих торговых путей из России в Китай."Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций. Иранские порты на берегу Персидского залива обеспечат российским коммерсантам удобный выход на Индию, а также доступ к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и так далее", — констатирует издание.Международный транспортный коридор "Север — Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута: Решт — Астара в Иране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html
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россия
иран
азербайджан
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в мире, россия, иран, азербайджан, индия, персидский залив, китай
В мире, Россия, Иран, Азербайджан, Индия, Персидский залив, Китай
В ответ на санкции. В США забили тревогу из-за маневра России

NYT: транспортный коридор "Север — Юг" будет недосягаем для западных санкций

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Красная площадь. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международный транспортный коридор "Север — Юг", который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для западных санкций, пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, на протяжении столетий торговля с Европой была "главной опорой" российской экономики. В ответ на западные санкции, ограничившие доступ России к европейским рынкам, Москва расширяет свои связи с другими странами: Китаем, Индией и государствами Персидского залива.
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Ключевой составляющей российских планов является "южный маршрут", частью которого станет железная дорога протяженностью 160 километров и стоимостью 1,7 миллиарда долларов, которая свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью.
"Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит легкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи", — указывает NYT.
Как говорится в статье, этот путь важен для увеличения экспорта российских товаров, также он послужит дополнением для существующих торговых путей из России в Китай.
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"Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций. Иранские порты на берегу Персидского залива обеспечат российским коммерсантам удобный выход на Индию, а также доступ к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и так далее", — констатирует издание.
Международный транспортный коридор "Север — Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута: Решт — Астара в Иране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияИранАзербайджанИндияПерсидский заливКитай
 
 
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