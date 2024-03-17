https://ria.ru/20240317/kampaniya-1933657482.html

ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России

ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России

Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:30

2024-03-17T12:30

2024-03-17T12:30

выборы президента россии — 2024

цик рф

наталья бударина

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина. "На мой взгляд, агитационная кампания проходила достаточно активно, и у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитационной кампании в СМИ и на других ресурсах", - сказала она в информцентре ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, наталья бударина, политика, россия