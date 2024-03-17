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ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:30 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kampaniya-1933657482.html
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:30
2024-03-17T12:30
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина. "На мой взгляд, агитационная кампания проходила достаточно активно, и у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитационной кампании в СМИ и на других ресурсах", - сказала она в информцентре ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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цик рф, наталья бударина, политика, россия
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Наталья Бударина, Политика, Россия
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России

ЦИК: агитационная кампания на выборах президента России проходила активно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.
"На мой взгляд, агитационная кампания проходила достаточно активно, и у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитационной кампании в СМИ и на других ресурсах", - сказала она в информцентре ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ЦИК РФНаталья БударинаПолитикаРоссия
 
 
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