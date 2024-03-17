https://ria.ru/20240317/kampaniya-1933657482.html
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:30
2024-03-17T12:30
2024-03-17T12:30
выборы президента россии — 2024
цик рф
наталья бударина
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933542135_0:243:3186:2035_1920x0_80_0_0_5ef669adc1bb33aa8a566097807db359.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Агитационная кампания на выборах президента РФ проходила активно, у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитации, заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина. "На мой взгляд, агитационная кампания проходила достаточно активно, и у кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитационной кампании в СМИ и на других ресурсах", - сказала она в информцентре ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933542135_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_be572c21609a7d1d8707525d6122b630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, наталья бударина, политика, россия
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Наталья Бударина, Политика, Россия
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
ЦИК: агитационная кампания на выборах президента России проходила активно