https://ria.ru/20240317/indiya-1933608145.html
В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России
В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России
Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в Нью-Дели и еще четырех индийских городах, сообщили... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:22
2024-03-17T09:22
2024-03-17T09:22
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в Нью-Дели и еще четырех индийских городах, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. Места для голосования открылись в торговом представительстве России в Нью-Дели, генеральном консульстве России в Мумбаи, офисе почетного консула России в гоанском городе Панаджи, генеральном консульстве России в Калькутте и российском центре науки и культуры в Ченнаи. Голосование на участках в Индии пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (5.30 - 17.30 мск). Адреса всех пяти избирательных участков и телефоны для связи с ними указаны на официальном сайте посольства России в Индии. В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Индии. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
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Избирательный участок на выборах президента России в Нью-Дели
Президента России выбирают также в Индии.
2024-03-17T09:22
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, индия, нью-дели, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Индия, Нью-Дели, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России
В Нью-Дели и еще четырех индийских городах начались выборы президента России