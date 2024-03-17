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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области

Владимир Путин набирает 84,27% голосов на выборах президента РФ в Курганской области после обработки 42,66% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:17

2024-03-17T22:17

2024-03-17T22:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

курганская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,27% голосов на выборах президента РФ в Курганской области после обработки 42,66% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,27% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,55% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 4,35% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, курганская область