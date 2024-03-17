https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933816840.html
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области
Владимир Путин набирает 84,27% голосов на выборах президента РФ в Курганской области после обработки 42,66% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:17
2024-03-17T22:17
2024-03-17T22:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_3dc61b995c7ed1cc55c53159e58c5ab8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,27% голосов на выборах президента РФ в Курганской области после обработки 42,66% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,27% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,55% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 4,35% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17da934f658ae7dd1e8b274f99950d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курганская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Курганская область
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Курганской области
ЦИК РФ: Путин лидирует на выборах президента в Курганской области 84,27% голосов