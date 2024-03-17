https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933682331.html
В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования
В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования
Участки для голосования закрылись на трёхдневных выборах президента РФ в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:01
2024-03-17T14:01
2024-03-17T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
амурская область
забайкальский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на трёхдневных выборах президента РФ в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. Явка на выборах президента России в Амурской области на 18 часов местного времени (12.00 мск) - 69,5%. Проголосовали 414 309 избирателей области. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в целом, выборы в регионе прошли спокойно. За легитимностью голосования следили около 2000 наблюдателей. "Это делает избирательный процесс прозрачным, легитимным и защищенным от любых попыток вмешательства", - отметил Орлов. Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57 % от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики. В Забайкалье явка избирателей на 18.00 (12.00 мск) составила 62,56%. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T14:01
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политика, россия, амурская область, забайкальский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Амурская область, Забайкальский край
В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования
В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования на выборах
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на трёхдневных выборах президента РФ в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.
Явка на выборах президента России в Амурской области на 18 часов местного времени (12.00 мск) - 69,5%. Проголосовали 414 309 избирателей области.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в целом, выборы в регионе прошли спокойно. За легитимностью голосования следили около 2000 наблюдателей.
"Это делает избирательный процесс прозрачным, легитимным и защищенным от любых попыток вмешательства", - отметил Орлов.
Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57 % от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики.
В Забайкалье явка избирателей на 18.00 (12.00 мск) составила 62,56%.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.