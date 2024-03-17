https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933682331.html

В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования

В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования

Участки для голосования закрылись на трёхдневных выборах президента РФ в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:01

2024-03-17T14:01

2024-03-17T14:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

амурская область

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933669793_0:101:2856:1708_1920x0_80_0_0_1e3f18dd7bc5b4e9fd18ca6ef0a73469.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на трёхдневных выборах президента РФ в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. Явка на выборах президента России в Амурской области на 18 часов местного времени (12.00 мск) - 69,5%. Проголосовали 414 309 избирателей области. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в целом, выборы в регионе прошли спокойно. За легитимностью голосования следили около 2000 наблюдателей. "Это делает избирательный процесс прозрачным, легитимным и защищенным от любых попыток вмешательства", - отметил Орлов. Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57 % от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики. В Забайкалье явка избирателей на 18.00 (12.00 мск) составила 62,56%. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

россия

амурская область

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T14:01 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, амурская область, забайкальский край