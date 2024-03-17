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"Заразиться может каждый". Врачи рассказали о неочевидной причине рака - РИА Новости, 17.03.2024
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08:00 17.03.2024 (обновлено: 08:14 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html
"Заразиться может каждый". Врачи рассказали о неочевидной причине рака
"Заразиться может каждый". Врачи рассказали о неочевидной причине рака - РИА Новости, 17.03.2024
"Заразиться может каждый". Врачи рассказали о неочевидной причине рака
Завершается неделя, посвященная борьбе с гепатитом С в России. Вакцины до сих пор нет, а официальную статистику по числу зараженных даже специалисты признают... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:00
2024-03-17T08:14
гепатит c
болезни
здоровье
общество
рак
рак печени
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. Завершается неделя, посвященная борьбе с гепатитом С в России. Вакцины до сих пор нет, а официальную статистику по числу зараженных даже специалисты признают неточной из-за сложности диагностики. Почему болезнь не могут победить, разбиралось РИА Новости.Тихий убийцаПо данным Всероссийского союза пациентов, новых заболевших по-прежнему больше, чем вылечившихся. За 2022 год диагностировали 34 тысячи случаев хронического гепатита С и столько же — за девять месяцев 2023-го. Терапию в прошлом году получили 32 тысячи человек.Во всем мире от этой болезни страдают около 58 миллионов человек, из них, по информации Минздрава, в России — 4,9 миллиона. И только 620 тысяч россиян состоят на учете. Такое соотношение реальных и официальных цифр во многом связано с тем, что заболевание способно годами протекать бессимптомно.По словам руководителя центра новых хирургических технологий ФМБЦ имени А. И. Бурназяна Ильи Колышева, у зараженного болезнь может перейти в хроническую форму как сразу, так и после острой фазы. В последнем варианте симптомы проявляются в течение месяца.&quot;Признаки одни и те же: боль во всем теле и животе, температура, болезненность в правом подреберье, часто желтуха. Но около 80% пациентов проживают острую фазу незаметно, и наступает хроническая. В таком случае первые симптомы могут проявиться только через десятки лет, когда заболевание перешло в терминальную стадию&quot;, — говорит врач.Передается вирус от человека к человеку исключительно через кровь. Раньше инфекцию часто ассоциировали с инъекционными наркоманами и теми, кто ведет беспорядочную половую жизнь. Однако сегодня ситуация изменилась: в зоне риска — каждый второй.По словам председателя правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами "Вместе против гепатита" Никиты Коваленко, в современных реалиях заразиться проще всего через нестерильные медицинские инструменты — в маникюрных и тату-салонах, при выполнении косметологических процедур. Провериться стоит и тем, кто пользовался услугами врачей в девяностые."По нашим данным, все, кому до 2000-го делали переливание крови, проводили хирургические и стоматологические манипуляции, могут быть заражены гепатитом С. Тогда были проблемы с медицинскими инструментами — одноразовые использовали несколько раз, а стерилизовали при помощи кипячения. Кроме того, никакую очистку и проверку не проходила донорская кровь", — говорит Коваленко."Я не наркоман"По словам Никиты Коваленко, самое распространенное начало диалога на горячей линии такое: "Я не наркоман, у меня семья. Откуда гепатит С?"Узнают диагноз случайно — проходя обследование перед операцией, готовясь к беременности, неожиданно оказавшись в больнице.У Таисии Т. (имя изменено) гепатитом С болел муж Виктор (имя изменено). Узнал об этом случайно — после аварии в больнице сделали общее обследование и взяли анализы. "Консультировался у гепатолога, предложили лечение по стандартной схеме с сильными побочными эффектами — от такой терапии сильно худеют и волосы выпадают, — говорит она. — Мы отказались и купили дженерики (лекарство, повторяющее формулу оригинального препарата, обычно более дешевое. — Прим. ред.). Он прошел курс в три месяца, сдал повторный ПЦР, результат — отрицательный. Мы решили, что болезнь пошла на спад", — говорит Таисия.Однако гепатит С у Виктора был уже в стадии цирроза — в печени начались необратимые изменения. Ему снова стало плохо. "При повторном обследовании нашли рак. Пытался лечиться, но очень быстро сгорел, буквально за три месяца", — рассказывает Таисия.По словам Колышева, цирроз, как правило, не конечная стадия болезни. &quot;Гепатит С в 95% случаев приводит к развитию гепатоцеллюлярной карциномы (печеночно-клеточный рак. — Прим. ред.), — объясняет врач. — Многие коллеги этого не знают, удивляются тому, что гепатит — прямой путь к раку. И потому очень часто не ориентируют пациентов на лечение&quot;, — говорит он.Это подтверждает и Никита Коваленко. По данным опросов его организации, большинство пациентов на обследования направляли непрофильные врачи."Первую информацию зараженные часто получают от доктора, не специализирующегося на вирусных заболеваниях, — рассказывает он. — И приходят в ужас, потому что им, как правило, предоставляют устаревшие данные. Например, что гепатит передается только половым путем — хотя это далеко не единственный вариант распространения и даже не самый популярный".Продлить жизньЕще один факт, о котором забывают упомянуть, — гепатит С успешно лечится. От него, в отличие от гепатита В, еще не придумали вакцину, но при правильно подобранном медикаментозном лечении недуг отступает.Татьяна И. жила с гепатитом больше 20 лет. По ее словам, главной проблемой было получить бесплатную терапию."У многих нет денег, чтобы купить дженерики и пролечить гепатит С, поэтому люди просто живут с мыслью о приближающейся смерти, — говорит Татьяна. — Мне повезло: я добилась оригинальных препаратов от государства. На некоторое время точно продлила себе жизнь".До 2022-го лечили только тех, у кого вирус в активной форме."Многие пациенты с гепатитом С раньше доходили до стадии цирроза печени, потому что у них долгое время был якобы "неактивный гепатит". Таким пациентам антивирусную терапию не проводили, а вирус все равно делал свое дело — разрушал печень", — отмечает врач-гепатолог Игорь Тихонов.Однако даже если лечение назначали, оно не действовало или сопровождалось большим количеством побочных эффектов. Тогда пациентам приходилось покупать препараты за свой счет.Немалый процент и тех, кто попадает в кабинет врача уже на крайних стадиях заболевания. Однако и здесь есть выход.&quot;Тем, кому лекарства уже не помогут, мы предлагаем трансплантацию печени. Но и она не всегда может спасти человека, — уточняет Колышев. — Значимость процедуры падает, если вирус в стадии активного размножения. Так бывает, когда человек предварительно не лечился медикаментозно. Буквально через сутки 70% новой печени колонизируется инфекцией заново&quot;.Несмотря на это, выживаемость среди пациентов после трансплантации высокая: у 80% — пять лет, у 60% — десять.Ради общего благаЗа последние два года ситуация улучшилась. Так, в 2022 году Минздрав России опубликовал новые клинические рекомендации по терапии хронической формы заболевания. Одно из главных изменений как для врачей, так и для пациентов — возможность назначать препараты на любой стадии. А через год, в январе 2023-го, правительство включило в программу бесплатного оказания россиянам медпомощи дополнительные меры по лечению гепатита С.С 2024 года обследование на антитела к гепатиту С впервые планируют ввести в перечень профилактических мероприятий. Раз в десять лет все россияне старше 25 лет смогут бесплатно пройти скрининг.По словам экспертов, в этом году работа над программами по борьбе с гепатитом С продолжится, чтобы в скором времени врачи трудились не ради продления жизни, а ради снижения заболеваемости в стране.
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гепатит c, болезни, здоровье, общество, рак, рак печени
Гепатит C, болезни, Здоровье, Общество, Рак, Рак печени
"Заразиться может каждый". Врачи рассказали о неочевидной причине рака

Хирург Колышев: гепатит С в 95% случаев приводит к развитию рака печени

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. Завершается неделя, посвященная борьбе с гепатитом С в России. Вакцины до сих пор нет, а официальную статистику по числу зараженных даже специалисты признают неточной из-за сложности диагностики. Почему болезнь не могут победить, разбиралось РИА Новости.

Тихий убийца

По данным Всероссийского союза пациентов, новых заболевших по-прежнему больше, чем вылечившихся. За 2022 год диагностировали 34 тысячи случаев хронического гепатита С и столько же — за девять месяцев 2023-го. Терапию в прошлом году получили 32 тысячи человек.
Во всем мире от этой болезни страдают около 58 миллионов человек, из них, по информации Минздрава, в России — 4,9 миллиона. И только 620 тысяч россиян состоят на учете.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди идут к автобусной остановке
Люди идут к автобусной остановке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди идут к автобусной остановке
Такое соотношение реальных и официальных цифр во многом связано с тем, что заболевание способно годами протекать бессимптомно.
По словам руководителя центра новых хирургических технологий ФМБЦ имени А. И. Бурназяна Ильи Колышева, у зараженного болезнь может перейти в хроническую форму как сразу, так и после острой фазы. В последнем варианте симптомы проявляются в течение месяца.
«

"Признаки одни и те же: боль во всем теле и животе, температура, болезненность в правом подреберье, часто желтуха. Но около 80% пациентов проживают острую фазу незаметно, и наступает хроническая. В таком случае первые симптомы могут проявиться только через десятки лет, когда заболевание перешло в терминальную стадию", — говорит врач.

Передается вирус от человека к человеку исключительно через кровь. Раньше инфекцию часто ассоциировали с инъекционными наркоманами и теми, кто ведет беспорядочную половую жизнь. Однако сегодня ситуация изменилась: в зоне риска — каждый второй.
По словам председателя правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами "Вместе против гепатита" Никиты Коваленко, в современных реалиях заразиться проще всего через нестерильные медицинские инструменты — в маникюрных и тату-салонах, при выполнении косметологических процедур. Провериться стоит и тем, кто пользовался услугами врачей в девяностые.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной
"По нашим данным, все, кому до 2000-го делали переливание крови, проводили хирургические и стоматологические манипуляции, могут быть заражены гепатитом С. Тогда были проблемы с медицинскими инструментами — одноразовые использовали несколько раз, а стерилизовали при помощи кипячения. Кроме того, никакую очистку и проверку не проходила донорская кровь", — говорит Коваленко.

"Я не наркоман"

По словам Никиты Коваленко, самое распространенное начало диалога на горячей линии такое: "Я не наркоман, у меня семья. Откуда гепатит С?"
Узнают диагноз случайно — проходя обследование перед операцией, готовясь к беременности, неожиданно оказавшись в больнице.
© РИА Новости / Максим БлиновЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Забор крови
У Таисии Т. (имя изменено) гепатитом С болел муж Виктор (имя изменено). Узнал об этом случайно — после аварии в больнице сделали общее обследование и взяли анализы. "Консультировался у гепатолога, предложили лечение по стандартной схеме с сильными побочными эффектами — от такой терапии сильно худеют и волосы выпадают, — говорит она. — Мы отказались и купили дженерики (лекарство, повторяющее формулу оригинального препарата, обычно более дешевое. — Прим. ред.). Он прошел курс в три месяца, сдал повторный ПЦР, результат — отрицательный. Мы решили, что болезнь пошла на спад", — говорит Таисия.
Однако гепатит С у Виктора был уже в стадии цирроза — в печени начались необратимые изменения. Ему снова стало плохо. "При повторном обследовании нашли рак. Пытался лечиться, но очень быстро сгорел, буквально за три месяца", — рассказывает Таисия.
По словам Колышева, цирроз, как правило, не конечная стадия болезни.
«

"Гепатит С в 95% случаев приводит к развитию гепатоцеллюлярной карциномы (печеночно-клеточный рак. — Прим. ред.), — объясняет врач. — Многие коллеги этого не знают, удивляются тому, что гепатит — прямой путь к раку. И потому очень часто не ориентируют пациентов на лечение", — говорит он.

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы
Это подтверждает и Никита Коваленко. По данным опросов его организации, большинство пациентов на обследования направляли непрофильные врачи.
"Первую информацию зараженные часто получают от доктора, не специализирующегося на вирусных заболеваниях, — рассказывает он. — И приходят в ужас, потому что им, как правило, предоставляют устаревшие данные. Например, что гепатит передается только половым путем — хотя это далеко не единственный вариант распространения и даже не самый популярный".

Продлить жизнь

Еще один факт, о котором забывают упомянуть, — гепатит С успешно лечится. От него, в отличие от гепатита В, еще не придумали вакцину, но при правильно подобранном медикаментозном лечении недуг отступает.
Татьяна И. жила с гепатитом больше 20 лет. По ее словам, главной проблемой было получить бесплатную терапию.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
"У многих нет денег, чтобы купить дженерики и пролечить гепатит С, поэтому люди просто живут с мыслью о приближающейся смерти, — говорит Татьяна. — Мне повезло: я добилась оригинальных препаратов от государства. На некоторое время точно продлила себе жизнь".
До 2022-го лечили только тех, у кого вирус в активной форме.
"Многие пациенты с гепатитом С раньше доходили до стадии цирроза печени, потому что у них долгое время был якобы "неактивный гепатит". Таким пациентам антивирусную терапию не проводили, а вирус все равно делал свое дело — разрушал печень", — отмечает врач-гепатолог Игорь Тихонов.
Однако даже если лечение назначали, оно не действовало или сопровождалось большим количеством побочных эффектов. Тогда пациентам приходилось покупать препараты за свой счет.
Немалый процент и тех, кто попадает в кабинет врача уже на крайних стадиях заболевания. Однако и здесь есть выход.
«

"Тем, кому лекарства уже не помогут, мы предлагаем трансплантацию печени. Но и она не всегда может спасти человека, — уточняет Колышев. — Значимость процедуры падает, если вирус в стадии активного размножения. Так бывает, когда человек предварительно не лечился медикаментозно. Буквально через сутки 70% новой печени колонизируется инфекцией заново".

© РИА НовостиОперация в больнице
Операция в больнице - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости
Операция в больнице
Несмотря на это, выживаемость среди пациентов после трансплантации высокая: у 80% — пять лет, у 60% — десять.

Ради общего блага

За последние два года ситуация улучшилась. Так, в 2022 году Минздрав России опубликовал новые клинические рекомендации по терапии хронической формы заболевания. Одно из главных изменений как для врачей, так и для пациентов — возможность назначать препараты на любой стадии. А через год, в январе 2023-го, правительство включило в программу бесплатного оказания россиянам медпомощи дополнительные меры по лечению гепатита С.
С 2024 года обследование на антитела к гепатиту С впервые планируют ввести в перечень профилактических мероприятий. Раз в десять лет все россияне старше 25 лет смогут бесплатно пройти скрининг.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители села Литковка Омской области во время медицинского обследования
Жители села Литковка Омской области во время медицинского обследования у выездной бригады врачей Омского Клинического медико-хирургического центра - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители села Литковка Омской области во время медицинского обследования
По словам экспертов, в этом году работа над программами по борьбе с гепатитом С продолжится, чтобы в скором времени врачи трудились не ради продления жизни, а ради снижения заболеваемости в стране.
 
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