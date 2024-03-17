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МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом
В сети распространяются фейки о голосовании за рубежом, видео и фото очередей россиян на избирательные участки выдаются за акцию протеста, сообщили в МИД... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:15
2024-03-17T19:15
2024-03-17T19:22
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В сети распространяются фейки о голосовании за рубежом, видео и фото очередей россиян на избирательные участки выдаются за акцию протеста, сообщили в МИД России."В сети, в том числе в Telegram-каналах, распространяются фейки о проходящем за рубежом голосовании… Технология вброса проста и даже примитивна – берутся многочисленные фото и видео очередей россиян, которые пришли исполнить свой гражданский долг на один из многочисленных избирательных участков, образованных российскими загранучреждениями, а потом этот видеоряд выдаётся за акцию протеста", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипведомства.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T19:15
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россия, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом
МИД РФ: в Сети распространяют фейки о голосовании на выборах за рубежом