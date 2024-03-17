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Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России

Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проголосовал на выборах президента РФ, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:17

2024-03-17T14:17

2024-03-17T14:32

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

валерий фадеев

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Фадеев проголосовал очно в одной из московских школ. "Я думаю, что сегодня в этих условиях проведения СВО, эти выборы чрезвычайно важны. Особенно важно, сколько людей придет голосовать", - сказала он журналистам. Фадеев отметил в качестве примера высокую явку в Белгородской области. "Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов, этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, этим они демонстрируют, что они согласны с тем курсом, который сегодня проводит наша страна, и согласны с тем, как работает политическая система нашей страны", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

белгородская область

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политика, белгородская область, валерий фадеев, совет федерации рф, цик рф