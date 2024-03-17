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В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
01:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html
В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке
В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке - РИА Новости, 17.03.2024
В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке
В Эстонии голосование на выборах президента России пройдет 17 марта, свои голоса граждане РФ смогут отдать только на одном избирательном участке в Таллине, хотя РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:08
2024-03-17T01:08
выборы президента россии — 2024
россия
эстония
таллин
в мире
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. В Эстонии голосование на выборах президента России пройдет 17 марта, свои голоса граждане РФ смогут отдать только на одном избирательном участке в Таллине, хотя в прежние годы работали девять участков. Как сообщало посольство России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России на выборах президента РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке №8345 в посольстве России в Таллине по адресу: улица Пикк, дом 23. В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования будут осуществляться усиленные меры охраны и контроля. Фото- и видеосъемка на территории посольства ограничены, а пронос сумок, рюкзаков, зажигалок, емкостей с жидкостью и других потенциально опасных предметов будет запрещен, отмечает посольство. После начала событий на Украине в Эстонии были закрыты в российские консульства Тарту и Нарве, где ранее также располагались избирательные участки. Кроме того, посольство РФ по требованию МИД Эстонии было вынуждено сократить количество сотрудников дипмиссии в Таллине до восьми дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Ранее в российском посольстве работали 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса. У здания посольства будут дежурить усиленные полицейские патрули, но проверять документы тех, кто придёт к избирательным урнам, полиция не намерена до тех пор, пока они не нарушат общественный порядок. Местные антироссийские активисты заявили о проведении акции протеста перед посольством РФ в день выборов, которые они назвали "фальшивыми и недемократическими". По данным эстонского МВД, в Эстонии по состоянию на февраль проживали 83 507 российских граждан на основании действующего вида на жительство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933557692.html
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россия, эстония, таллин, в мире, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Эстония, Таллин, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке

В Эстонии на выборах президента России можно голосовать лишь на одном участке

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. В Эстонии голосование на выборах президента России пройдет 17 марта, свои голоса граждане РФ смогут отдать только на одном избирательном участке в Таллине, хотя в прежние годы работали девять участков.
Как сообщало посольство России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России на выборах президента РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке №8345 в посольстве России в Таллине по адресу: улица Пикк, дом 23.
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Вчера, 20:17
В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования будут осуществляться усиленные меры охраны и контроля. Фото- и видеосъемка на территории посольства ограничены, а пронос сумок, рюкзаков, зажигалок, емкостей с жидкостью и других потенциально опасных предметов будет запрещен, отмечает посольство.
После начала событий на Украине в Эстонии были закрыты в российские консульства Тарту и Нарве, где ранее также располагались избирательные участки.
Кроме того, посольство РФ по требованию МИД Эстонии было вынуждено сократить количество сотрудников дипмиссии в Таллине до восьми дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Ранее в российском посольстве работали 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса.
Председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко
Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента
Вчера, 20:36
У здания посольства будут дежурить усиленные полицейские патрули, но проверять документы тех, кто придёт к избирательным урнам, полиция не намерена до тех пор, пока они не нарушат общественный порядок.
Местные антироссийские активисты заявили о проведении акции протеста перед посольством РФ в день выборов, которые они назвали "фальшивыми и недемократическими".
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По данным эстонского МВД, в Эстонии по состоянию на февраль проживали 83 507 российских граждан на основании действующего вида на жительство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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11 марта, 14:26
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭстонияТаллинВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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