Соратник Эрдогана прокомментировал его слова о последних выборах
Соратник Эрдогана призвал его не уходить из политики
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Лидер турецкой Партии Националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал своего соратника – действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не уходить из политики после заявления о том, что предстоящие выборы в местные органы самоуправления 31 марта станут для него "последними".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики, такой повестки нет. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.
"Отсюда я говорю нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану: вы не можете уйти, вы не можете оставить турецкую нацию. Мы хотим видеть в вас лидера-спасителя нового века", - приводит слова Бахчели телеканал NTV.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 год был президентом, но при парламентской республике.