https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе - РИА Новости, 17.03.2024
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе
На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:16
2024-03-17T09:16
2024-03-17T10:14
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МАРИУПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ, которые проводятся в этом регионе, заявила РИА Новости электоральный эксперт из Камеруна Кларисса Вийндорвен. Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР. "Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие", - заявила Вийдорвен РИА Новости. Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса. "Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают", - отметила она. Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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Иностранный наблюдатель из Камеруна об атмосфере на участках в Донбассе
Иностранный наблюдатель из Камеруна отметила мирную атмосферу на участках в Донбассе и эйфорию избирателей от их первого участия в выборах президента РФ.
2024-03-17T09:16
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, камерун, политика
Выборы президента России — 2024, Донбасс, Камерун, Политика
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе
Эксперт из Камеруна отметила мирную атмосферу на участках в Донбассе
МАРИУПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ, которые проводятся в этом регионе, заявила РИА Новости электоральный эксперт из Камеруна Кларисса Вийндорвен.
Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР.
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"Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие", - заявила Вийдорвен РИА Новости.
Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса.
"Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают", - отметила она.
Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий
заявил, что явка избирателей на выборах президента России
в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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