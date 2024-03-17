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Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:16 17.03.2024 (обновлено: 10:14 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе - РИА Новости, 17.03.2024
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе
На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:16
2024-03-17T10:14
выборы президента россии — 2024
донбасс
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политика
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МАРИУПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ, которые проводятся в этом регионе, заявила РИА Новости электоральный эксперт из Камеруна Кларисса Вийндорвен. Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР. "Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие", - заявила Вийдорвен РИА Новости. Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса. "Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают", - отметила она. Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
Иностранный наблюдатель из Камеруна об атмосфере на участках в Донбассе
Иностранный наблюдатель из Камеруна отметила мирную атмосферу на участках в Донбассе и эйфорию избирателей от их первого участия в выборах президента РФ.
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РИА Новости
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донбасс, камерун, политика
Выборы президента России — 2024, Донбасс, Камерун, Политика
Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе

Эксперт из Камеруна отметила мирную атмосферу на участках в Донбассе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии - первых выборах президента РФ, которые проводятся в этом регионе, заявила РИА Новости электоральный эксперт из Камеруна Кларисса Вийндорвен.
Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР.
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"Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие", - заявила Вийдорвен РИА Новости.
Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса.
"Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают", - отметила она.
Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024ДонбассКамерунПолитика
 
 
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