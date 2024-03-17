https://ria.ru/20240317/doverie-1933832548.html

Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ

Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ - РИА Новости, 17.03.2024

Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ

Миссия наблюдателей от СНГ считает, что предварительные итоги выборов говорят о большом доверии людей к действующему лидеру России, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:18

2024-03-17T23:18

2024-03-17T23:32

выборы президента россии — 2024

снг

россия

владимир путин

совет федерации рф

ильхом нематов

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ считает, что предварительные итоги выборов говорят о большом доверии людей к действующему лидеру России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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снг, россия, владимир путин, совет федерации рф, ильхом нематов, николай харитонов