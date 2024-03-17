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Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:18 17.03.2024 (обновлено: 23:32 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/doverie-1933832548.html
Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ
Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ - РИА Новости, 17.03.2024
Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ
Миссия наблюдателей от СНГ считает, что предварительные итоги выборов говорят о большом доверии людей к действующему лидеру России, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:18
2024-03-17T23:32
выборы президента россии — 2024
снг
россия
владимир путин
совет федерации рф
ильхом нематов
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ считает, что предварительные итоги выборов говорят о большом доверии людей к действующему лидеру России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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снг, россия, владимир путин, совет федерации рф, ильхом нематов, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, СНГ, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ильхом Нематов, Николай Харитонов
Итоги выборов говорят о доверии людей к Путину, заявил наблюдатель от СНГ

Глава миссии наблюдателей СНГ: итоги выборов говорят о доверии людей к Путину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ считает, что предварительные итоги выборов говорят о большом доверии людей к действующему лидеру России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
«
"Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024СНГРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФИльхом НематовНиколай Харитонов
 
 
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