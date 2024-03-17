Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 17.03.2024 (обновлено: 00:00 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка - РИА Новости, 18.03.2024
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:20
2024-03-18T00:00
происшествия
ленинградская область
всеволожск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии в Кудрово, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале."Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сообщает пресс-служба.По данным следствия, 17 марта 2024 года в одной из частных клиник в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер. &quot;На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции&quot;, — добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенку. Прокуратура Ленобласти организовала проверку. По данным местного телеканала "78", шестилетнюю девочку привели в клинику родители на осмотр для справки, необходимой для замены кардиостимулятора, но врач их убедил в необходимости удалить зуб. После укола анестезии ей стало плохо, ребенка вырвало и стали закатываться глаза.
https://ria.ru/20240213/devochka-1927200861.html
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
ленинградская область
всеволожск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, всеволожск, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожск, Россия
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка

СК возбудил дело после смерти ребенка в клинике стоматологии под Петербургом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии в Кудрово, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.
"Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сообщает пресс-служба.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Твери девочка умерла после лечения зубов под наркозом
13 февраля, 22:31
По данным следствия, 17 марта 2024 года в одной из частных клиник в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер.
«

"На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенку. Прокуратура Ленобласти организовала проверку.
По данным местного телеканала "78", шестилетнюю девочку привели в клинику родители на осмотр для справки, необходимой для замены кардиостимулятора, но врач их убедил в необходимости удалить зуб. После укола анестезии ей стало плохо, ребенка вырвало и стали закатываться глаза.
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
16 февраля, 21:08
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала