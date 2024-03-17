https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html

В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка

В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка - РИА Новости, 18.03.2024

В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:20

2024-03-18T00:00

происшествия

ленинградская область

всеволожск

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии в Кудрово, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале."Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сообщает пресс-служба.По данным следствия, 17 марта 2024 года в одной из частных клиник в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер. "На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции", — добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенку. Прокуратура Ленобласти организовала проверку. По данным местного телеканала "78", шестилетнюю девочку привели в клинику родители на осмотр для справки, необходимой для замены кардиостимулятора, но врач их убедил в необходимости удалить зуб. После укола анестезии ей стало плохо, ребенка вырвало и стали закатываться глаза.

https://ria.ru/20240213/devochka-1927200861.html

https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, всеволожск, россия