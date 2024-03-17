В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка
СК возбудил дело после смерти ребенка в клинике стоматологии под Петербургом
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленобласти после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии в Кудрово, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.
"Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сообщает пресс-служба.
По данным следствия, 17 марта 2024 года в одной из частных клиник в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер.
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"На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенку. Прокуратура Ленобласти организовала проверку.
По данным местного телеканала "78", шестилетнюю девочку привели в клинику родители на осмотр для справки, необходимой для замены кардиостимулятора, но врач их убедил в необходимости удалить зуб. После укола анестезии ей стало плохо, ребенка вырвало и стали закатываться глаза.