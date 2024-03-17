https://ria.ru/20240317/deg-1933816695.html

Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ

Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024

Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ

Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:16

2024-03-17T22:16

2024-03-17T22:16

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на следующих выборах. "Двадцать восемь субъектов Федерации на данный момент - это большой показатель. С каждым годом с применением ДЭГ одновременно расширяется география, расширяется функционал электронного голосования и поддержка часовых поясов, поддержка выборов разного уровня. Очевидно, что она будет дальше расти, будет дальше расширяться на другие регионы, каких-то препятствий я не вижу", - сообщил Артамонов журналистам. ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nagruzka-1933807553.html

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политика, москва, пермский край, архангельское, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф