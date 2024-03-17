https://ria.ru/20240317/deg-1933816695.html
Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ
Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ
Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:16
2024-03-17T22:16
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на следующих выборах. "Двадцать восемь субъектов Федерации на данный момент - это большой показатель. С каждым годом с применением ДЭГ одновременно расширяется география, расширяется функционал электронного голосования и поддержка часовых поясов, поддержка выборов разного уровня. Очевидно, что она будет дальше расти, будет дальше расширяться на другие регионы, каких-то препятствий я не вижу", - сообщил Артамонов журналистам. ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, пермский край, архангельское, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф
Политика, Москва, Пермский край, Архангельское, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ
Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ
Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на следующих выборах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов допустил расширение географии ДЭГ на следующих выборах.
"Двадцать восемь субъектов Федерации на данный момент - это большой показатель. С каждым годом с применением ДЭГ одновременно расширяется география, расширяется функционал электронного голосования и поддержка часовых поясов, поддержка выборов разного уровня. Очевидно, что она будет дальше расти, будет дальше расширяться на другие регионы, каких-то препятствий я не вижу", - сообщил Артамонов журналистам.
Основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки голосования
ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили