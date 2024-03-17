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Путин набрал 87,4 процента голосов по ДЭГ без данных Москвы и Калининграда

Путин набрал 87,4 процента голосов по ДЭГ без данных Москвы и Калининграда - РИА Новости, 17.03.2024

Путин набрал 87,4 процента голосов по ДЭГ без данных Москвы и Калининграда

Владимир Путин по итогам дистанционного электронного голосования на выборах президента России без учета данных Москвы и Калининграда набрал 87,4% голосов,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:00

2024-03-17T22:00

2024-03-17T23:07

выборы президента россии — 2024

москва

калининград

владимир путин

политика

пермский край

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин по итогам дистанционного электронного голосования на выборах президента России без учета данных Москвы и Калининграда набрал 87,4% голосов, Владислав Даванков – 6,28%, Леонид Слуцкий – 3,76%, Николай Харитонов - 2,56%, следует из данных, опубликованных в информцентре ЦИК.Согласно опубликованным данным, без учета Москвы и Калининграда Владимир Путин по итогам дистанционного электронного голосования на выборах президента России на федеральной платформе набрал 87,4% голосов, Владислав Даванков – 6,28%, Леонид Слуцкий – 3,76%, Николай Харитонов - 2,56%.ДЭГ на выборах главы государства использовали 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Все 28 регионов используют федеральную платформу, Москва - собственную информационную систему.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, калининград, владимир путин, политика, пермский край, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, цик рф