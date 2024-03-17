https://ria.ru/20240317/deg-1933623731.html

Более 90 процентов россиян, зарегистрированных на ДЭГ, уже проголосовали

Более 90 процентов россиян, зарегистрированных на ДЭГ, уже проголосовали - РИА Новости, 17.03.2024

Более 90 процентов россиян, зарегистрированных на ДЭГ, уже проголосовали

Более 90% россиян, зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента РФ по данным на 10:00... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:19

2024-03-17T10:19

2024-03-17T10:32

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 90% россиян, зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента РФ по данным на 10:00 по московскому времени, сообщили Минцифры."В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%", - сообщили в Минцифры.В министерстве рассказали, что платформа ДЭГ впервые применяется на президентских выборах. К ней подключились россияне от Камчатки до Калининграда.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика