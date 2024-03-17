https://ria.ru/20240317/chukotka-1933635593.html

Явка на выборах на Чукотке превысила 87 процентов

Явка на выборах на Чукотке превысила 87 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах на Чукотке превысила 87 процентов

Явка на 18.00 (09.00 мск) воскресенья на выборах президента РФ на Чукотке составила 87,49%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:00

2024-03-17T11:00

2024-03-17T11:18

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Явка на 18.00 (09.00 мск) воскресенья на выборах президента РФ на Чукотке составила 87,49%, сообщает избирком региона."По состоянию на 18.00, Чукотский автономный округ - 87,49%", - говорится в сообщении.Лидируют по явке городской округ Эгвекинот - 97,05%, Чукотский муниципальный район - 96,56%, городской округ Певек - 91,85%."В селах Нунлингран, Сиреники, Нутепельмен, Ванкарем, Конергино, Биллингс, Энурмино, Нешкан, Инчоун, Хатырка, Снежное, Краснено проголосовали 100% избирателей", - отмечают в избиркоме.По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, чукотка, россия