https://ria.ru/20240317/chechnya-1933673845.html

В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента

В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента - РИА Новости, 17.03.2024

В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента

Общая явка на выборах президента РФ в Чечне на 13.00 мск составила 93,24%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:32

2024-03-17T13:32

2024-03-17T13:35

выборы президента россии — 2024

чеченская республика (чечня)

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Чечне на 13.00 мск составила 93,24%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 93,24%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/kadyrov-1933529359.html

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Влада Копылова

чеченская республика (чечня), россия, политика