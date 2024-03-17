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В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента
В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента - РИА Новости, 17.03.2024
В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента
Общая явка на выборах президента РФ в Чечне на 13.00 мск составила 93,24%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:32
2024-03-17T13:32
2024-03-17T13:35
выборы президента россии — 2024
чеченская республика (чечня)
россия
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Чечне на 13.00 мск составила 93,24%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 93,24%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/kadyrov-1933529359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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чеченская республика (чечня), россия, политика
Выборы президента России — 2024, Чеченская республика (Чечня), Россия, Политика
В Чечне явка на выборах президента России превысила 93 процента
В Чечне явка на выборах президента России достигла 93,24 процента на 13:00