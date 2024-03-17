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Дагестанский чабан проголосовал на пастбище

Дагестанский чабан проголосовал на пастбище - РИА Новости, 17.03.2024

Дагестанский чабан проголосовал на пастбище

Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:26

2024-03-17T18:26

2024-03-17T18:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ботлихский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. "Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор", - говорится в сообщении. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, россия, ботлихский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф