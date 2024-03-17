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Дагестанский чабан проголосовал на пастбище
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище - РИА Новости, 17.03.2024
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище
Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:26
2024-03-17T18:26
2024-03-17T18:35
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. "Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор", - говорится в сообщении. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ботлихский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ботлихский район, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище
Чабан из Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище
МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации.
"Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор", - говорится в сообщении.
В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.