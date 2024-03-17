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Дагестанский чабан проголосовал на пастбище - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:26 17.03.2024 (обновлено: 18:35 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/chaban-1933762467.html
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище - РИА Новости, 17.03.2024
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище
Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:26
2024-03-17T18:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ботлихский район
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владислав даванков
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации. "Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор", - говорится в сообщении. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, ботлихский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ботлихский район, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Дагестанский чабан проголосовал на пастбище

Чабан из Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище

© Ботлихский район/ВКонтактеЧабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
Чабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
© Ботлихский район/ВКонтакте
Чабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Чабан из Ботлихского района Дагестана проголосовал на выборах президента России прямо на пастбище, сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации.
"Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор", - говорится в сообщении.
© Ботлихский район/ВКонтактеЧабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
Чабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
© Ботлихский район/ВКонтакте
Чабан из Ботлихского района Дагестана во время голосования на выборах президента России
В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБотлихский районЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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