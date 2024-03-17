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В Москве к 10:00 выдали более 4,4 миллиона бюллетеней

В Москве к 10:00 выдали более 4,4 миллиона бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве к 10:00 выдали более 4,4 миллиона бюллетеней

Более 4,4 миллиона москвичей проголосовали на выборах президента России в Москве, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:25

2024-03-17T10:25

2024-03-17T10:34

выборы президента россии — 2024

москва

мосгоризбирком

политика

россия

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 4,4 миллиона москвичей проголосовали на выборах президента России в Москве, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова." По состоянию на 10 часов утра, выдано бюллетеней 4 миллиона 425 176, из них электронных 3 296 281. Бумажных бюллетеней - 1 128 895", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

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