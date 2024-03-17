Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы
Два саратовских бойца СВО после регистрации брака пошли с женами на выборы
© Фото : Управление по делам ЗАГС Саратовской области/ВКонтактеВоеннослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России
Военнослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России
САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали на выборах президента России, сообщило управление по делам ЗАГС правительства области во "Вконтакте".
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"В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок №1317 и исполнили свой гражданский долг", - говорится в сообщении.
Как отметила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева, за пятницу и субботу в регионе зарегистрировано 142 брака. "Многие из вновь созданных семей сразу после официальной регистрации отправились отдать свой голос за будущее нашей страны на выборах президента России", - цитирует слова Пономаревой ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проводится три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.