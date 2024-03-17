https://ria.ru/20240317/boytsy-1933758710.html

Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы

Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы - РИА Новости, 17.03.2024

Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы

Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:15

2024-03-17T18:15

2024-03-17T18:15

выборы президента россии — 2024

россия

саратовская область

лысогорский район

владимир путин

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали на выборах президента России, сообщило управление по делам ЗАГС правительства области во "Вконтакте". "В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок №1317 и исполнили свой гражданский долг", - говорится в сообщении. Как отметила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева, за пятницу и субботу в регионе зарегистрировано 142 брака. "Многие из вновь созданных семей сразу после официальной регистрации отправились отдать свой голос за будущее нашей страны на выборах президента России", - цитирует слова Пономаревой ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проводится три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

https://ria.ru/20240316/para-1933486938.html

https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

россия

саратовская область

лысогорский район

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россия, саратовская область, лысогорский район, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф