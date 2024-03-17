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Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:15 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/boytsy-1933758710.html
Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы
Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы - РИА Новости, 17.03.2024
Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы
Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:15
2024-03-17T18:15
выборы президента россии — 2024
россия
саратовская область
лысогорский район
владимир путин
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали на выборах президента России, сообщило управление по делам ЗАГС правительства области во "Вконтакте". "В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок №1317 и исполнили свой гражданский долг", - говорится в сообщении. Как отметила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева, за пятницу и субботу в регионе зарегистрировано 142 брака. "Многие из вновь созданных семей сразу после официальной регистрации отправились отдать свой голос за будущее нашей страны на выборах президента России", - цитирует слова Пономаревой ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проводится три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
https://ria.ru/20240316/para-1933486938.html
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россия
саратовская область
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россия, саратовская область, лысогорский район, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Саратовская область, Лысогорский район, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы

Два саратовских бойца СВО после регистрации брака пошли с женами на выборы

© Фото : Управление по делам ЗАГС Саратовской области/ВКонтактеВоеннослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России
Военнослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Управление по делам ЗАГС Саратовской области/ВКонтакте
Военнослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Два военнослужащих, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны специальной военной операции, сразу после регистрации брака со своими женами проголосовали на выборах президента России, сообщило управление по делам ЗАГС правительства области во "Вконтакте".
«
"В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок №1317 и исполнили свой гражданский долг", - говорится в сообщении.
Семейная пара Макаровых проголосовала за Президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Под Тамбовом проголосовала семейная пара, прожившая более 50 лет в браке
16 марта, 14:21
Как отметила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева, за пятницу и субботу в регионе зарегистрировано 142 брака. "Многие из вновь созданных семей сразу после официальной регистрации отправились отдать свой голос за будущее нашей страны на выборах президента России", - цитирует слова Пономаревой ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проводится три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Артисты местного театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах американских политиков Джо Байдена и Дональда Трампа
"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье
Вчера, 15:57
 
Выборы президента России — 2024РоссияСаратовская областьЛысогорский районВладимир ПутинВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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