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Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:56 17.03.2024 (обновлено: 16:19 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/belgorod-1933719751.html
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент
Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:56
2024-03-17T16:19
выборы президента россии — 2024
политика
белгородская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале.Согласно данным избиркома Белгородской области, общая явка в регионе на 15.00 мск составила 81,93%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
белгородская область
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политика, белгородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент

Общая явка на выборах в Белгородской области на 15:00 составила 81,93%

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии помогает мужчине оформить документы для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Белгороде. 15 марта 2024
Член избирательной комиссии помогает мужчине оформить документы для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Белгороде. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Член избирательной комиссии помогает мужчине оформить документы для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Белгороде. 15 марта 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале.
Согласно данным избиркома Белгородской области, общая явка в регионе на 15.00 мск составила 81,93%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
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Выборы президента России — 2024ПолитикаБелгородская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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