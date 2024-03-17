https://ria.ru/20240317/belgorod-1933719751.html

Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент

Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент

Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:56

2024-03-17T15:56

2024-03-17T16:19

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале.Согласно данным избиркома Белгородской области, общая явка в регионе на 15.00 мск составила 81,93%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, белгородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф