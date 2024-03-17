https://ria.ru/20240317/belgorod-1933719751.html
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент
Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:56
2024-03-17T15:56
2024-03-17T16:19
выборы президента россии — 2024
политика
белгородская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933726262_0:105:3052:1822_1920x0_80_0_0_21ae5e3c52531fc7a92e4ac460024541.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Белгородской области на 15.00 мск составила 81,93%, сообщает избирком региона в Telegram-канале.Согласно данным избиркома Белгородской области, общая явка в регионе на 15.00 мск составила 81,93%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933726262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67c5f217da4370e790731579ff82c394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Общая явка в Белгородской области превысила 81 процент
Общая явка на выборах в Белгородской области на 15:00 составила 81,93%