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В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:46 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/baku-1933677076.html
В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно
В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024
В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно
Голосование на выборах президента России в Баку проходит в штатном режиме, наблюдается высокая явка, сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:46
2024-03-17T13:46
выборы президента россии — 2024
в мире
баку
азербайджан
политика
россия
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БАКУ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Баку проходит в штатном режиме, наблюдается высокая явка, сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) по избирательному участку 8017 Петр Волоковых. "Явка на высоком уровне. По состоянию на 13:00 (12:00 мск) проголосовали около 600 человек. В очереди ожидают примерно столько же", - сказал дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очередь на избирательный участок в Баку
Высокая явка наблюдается на выборах президента России в Баку, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии
2024-03-17T13:46
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, баку, азербайджан, политика, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Баку, Азербайджан, Политика, Россия
В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно

На выборах президента РФ в Баку наблюдают высокую явку, голосование идет штатно

Читать ria.ru в
БАКУ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Баку проходит в штатном режиме, наблюдается высокая явка, сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) по избирательному участку 8017 Петр Волоковых.
"Явка на высоком уровне. По состоянию на 13:00 (12:00 мск) проголосовали около 600 человек. В очереди ожидают примерно столько же", - сказал дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреБакуАзербайджанПолитикаРоссия
 
 
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