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В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно

В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024

В Баку голосование на выборах президента России проходит штатно

Голосование на выборах президента России в Баку проходит в штатном режиме, наблюдается высокая явка, сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:46

2024-03-17T13:46

2024-03-17T13:46

выборы президента россии — 2024

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БАКУ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Баку проходит в штатном режиме, наблюдается высокая явка, сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) по избирательному участку 8017 Петр Волоковых. "Явка на высоком уровне. По состоянию на 13:00 (12:00 мск) проголосовали около 600 человек. В очереди ожидают примерно столько же", - сказал дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь на избирательный участок в Баку Высокая явка наблюдается на выборах президента России в Баку, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии 2024-03-17T13:46 true PT0M17S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T13:46 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, баку, азербайджан, политика, россия