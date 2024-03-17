https://ria.ru/20240317/armeniya-1933603447.html
Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках
Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках - РИА Новости, 17.03.2024
Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках
Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на пяти участках, процесс голосования организован на должном уровне, заявил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:02
2024-03-17T09:02
2024-03-17T10:41
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
армения
ереван
сергей копыркин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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ЕРЕВАН, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на пяти участках, процесс голосования организован на должном уровне, заявил в воскресенье журналистам российский посол в Ереване Сергей Копыркин. "Конечно, мы со всей ответственностью подошли здесь в Армении к организации процесса голосования. В соответствии с законодательством, имеющимися инструкциями ЦИК РФ были предприняты соответствующие организационные шаги для того, чтобы все те, кто желает исполнить свой гражданский долг, могли это сделать максимально комфортно для себя. В Республике Армения всего создано пять избирательных участков - два Ереване, в посольстве и на авиабазе, и три в Гюмри - в генконсульстве РФ и ... (два - ред.) на 102-й военной базе", - сказал посол. По его словам, с 11 по 13 марта состоялось досрочное голосование в Сюникской области. Там проголосовали 844 человека, пограничники и другие граждане РФ. "Мы надеемся, что сегодня российские граждане, которые проживают здесь, придут и выполнят свой гражданский долг. Мы готовы, будем только рады приветствовать, если количество проголосовавших будут большим. Мы вместе с компетентными органами Армении готовы их принять, обеспечить безопасность. Рассчитываю на гражданскую ответственность. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло хорошо, дисциплинировано без каких-либо нарушений", - сказал Копыркин. Он назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра. Говоря о мерах безопасности, посол отметил, что в целом они штатные и стандартные. "Но мы немножко усилили (меры - ред.) с учетом того, что выборы проходят в очень ответственный, непростой политический период, а также учитывая то, что возможно голосующих будет больше чем обычно. поэтому мы подстраховались, чтобы какие -то неожиданные моменты, события были вовремя купированы, если это необходимо, или предотвращены", - сказал Копыркин Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России. Как передает корреспондент РИА Новости, голосование на участке в посольстве проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Очередь из желающих проголосовать растянулась почти на 200 метров. У здания посольства и в сквере напротив дежурят сотрудники полиции. На выходе из здания избирателей встречаю молодые люди с опросными листами, представившиеся представителями организации "Экзитпол Ереван".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933628935_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ba2b1c7e7f287c0a2c5a0669dfbbb36.jpg
Голосование на выборах президента РФ организовано на пяти участках в Армении
В Армении голосование на выборах президента РФ организовано на пяти участках. Посол в Ереване Сергей Копыркин назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра.
2024-03-17T09:02
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, ереван, сергей копыркин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Армения, Ереван, Сергей Копыркин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках
В Армении проходит голосование на выборах президента России на пяти участках
ЕРЕВАН, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на пяти участках, процесс голосования организован на должном уровне, заявил в воскресенье журналистам российский посол в Ереване Сергей Копыркин.
"Конечно, мы со всей ответственностью подошли здесь в Армении к организации процесса голосования. В соответствии с законодательством, имеющимися инструкциями ЦИК РФ были предприняты соответствующие организационные шаги для того, чтобы все те, кто желает исполнить свой гражданский долг, могли это сделать максимально комфортно для себя. В Республике Армения всего создано пять избирательных участков - два Ереване, в посольстве и на авиабазе, и три в Гюмри
- в генконсульстве РФ и ... (два - ред.) на 102-й военной базе", - сказал посол.
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
По его словам, с 11 по 13 марта состоялось досрочное голосование в Сюникской области. Там проголосовали 844 человека, пограничники и другие граждане РФ.
"Мы надеемся, что сегодня российские граждане, которые проживают здесь, придут и выполнят свой гражданский долг. Мы готовы, будем только рады приветствовать, если количество проголосовавших будут большим. Мы вместе с компетентными органами Армении готовы их принять, обеспечить безопасность. Рассчитываю на гражданскую ответственность. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло хорошо, дисциплинировано без каких-либо нарушений", - сказал Копыркин. Он назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра.
Говоря о мерах безопасности, посол отметил, что в целом они штатные и стандартные. "Но мы немножко усилили (меры - ред.) с учетом того, что выборы проходят в очень ответственный, непростой политический период, а также учитывая то, что возможно голосующих будет больше чем обычно. поэтому мы подстраховались, чтобы какие -то неожиданные моменты, события были вовремя купированы, если это необходимо, или предотвращены", - сказал Копыркин
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России.
Как передает корреспондент РИА Новости, голосование на участке в посольстве проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Очередь из желающих проголосовать растянулась почти на 200 метров. У здания посольства и в сквере напротив дежурят сотрудники полиции. На выходе из здания избирателей встречаю молодые люди с опросными листами, представившиеся представителями организации "Экзитпол Ереван".
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Второй день голосования на выборах президента России
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11