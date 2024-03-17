https://ria.ru/20240317/armeniya-1933603447.html

Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках

Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках - РИА Новости, 17.03.2024

Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках

Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на пяти участках, процесс голосования организован на должном уровне, заявил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:02

2024-03-17T09:02

2024-03-17T10:41

выборы президента россии — 2024

в мире

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армения

ереван

сергей копыркин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ЕРЕВАН, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на пяти участках, процесс голосования организован на должном уровне, заявил в воскресенье журналистам российский посол в Ереване Сергей Копыркин. "Конечно, мы со всей ответственностью подошли здесь в Армении к организации процесса голосования. В соответствии с законодательством, имеющимися инструкциями ЦИК РФ были предприняты соответствующие организационные шаги для того, чтобы все те, кто желает исполнить свой гражданский долг, могли это сделать максимально комфортно для себя. В Республике Армения всего создано пять избирательных участков - два Ереване, в посольстве и на авиабазе, и три в Гюмри - в генконсульстве РФ и ... (два - ред.) на 102-й военной базе", - сказал посол. По его словам, с 11 по 13 марта состоялось досрочное голосование в Сюникской области. Там проголосовали 844 человека, пограничники и другие граждане РФ. "Мы надеемся, что сегодня российские граждане, которые проживают здесь, придут и выполнят свой гражданский долг. Мы готовы, будем только рады приветствовать, если количество проголосовавших будут большим. Мы вместе с компетентными органами Армении готовы их принять, обеспечить безопасность. Рассчитываю на гражданскую ответственность. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло хорошо, дисциплинировано без каких-либо нарушений", - сказал Копыркин. Он назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра. Говоря о мерах безопасности, посол отметил, что в целом они штатные и стандартные. "Но мы немножко усилили (меры - ред.) с учетом того, что выборы проходят в очень ответственный, непростой политический период, а также учитывая то, что возможно голосующих будет больше чем обычно. поэтому мы подстраховались, чтобы какие -то неожиданные моменты, события были вовремя купированы, если это необходимо, или предотвращены", - сказал Копыркин Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России. Как передает корреспондент РИА Новости, голосование на участке в посольстве проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Очередь из желающих проголосовать растянулась почти на 200 метров. У здания посольства и в сквере напротив дежурят сотрудники полиции. На выходе из здания избирателей встречаю молодые люди с опросными листами, представившиеся представителями организации "Экзитпол Ереван".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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Голосование на выборах президента РФ организовано на пяти участках в Армении В Армении голосование на выборах президента РФ организовано на пяти участках. Посол в Ереване Сергей Копыркин назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра. 2024-03-17T09:02 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, армения, ереван, сергей копыркин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф