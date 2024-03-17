https://ria.ru/20240317/antalya-1933670361.html

На избирательном участке в Анталье образовалась очередь

На избирательном участке в Анталье образовалась очередь - РИА Новости, 17.03.2024

На избирательном участке в Анталье образовалась очередь

Высокая активность голосующих на выборах президента РФ в Турции наблюдается на избирательном участке в излюбленном месте российских туристов - курорте Анталья,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:22

2024-03-17T13:22

2024-03-17T17:16

выборы президента россии — 2024

россия

леонид слуцкий (политик)

анталья (провинция)

турция

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Высокая активность голосующих на выборах президента РФ в Турции наблюдается на избирательном участке в излюбленном месте российских туристов - курорте Анталья, очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ. "В Генеральном консульстве России в Анталье проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. Количество желающих отдать свой голос растет с каждым часом. Очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров", - сообщили в дипмиссии. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Трабзоне и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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анталья (провинция)

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Варвара Скокшина

россия, леонид слуцкий (политик), анталья (провинция), турция, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире