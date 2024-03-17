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На избирательном участке в Анталье образовалась очередь - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:22 17.03.2024 (обновлено: 17:16 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/antalya-1933670361.html
На избирательном участке в Анталье образовалась очередь
На избирательном участке в Анталье образовалась очередь - РИА Новости, 17.03.2024
На избирательном участке в Анталье образовалась очередь
Высокая активность голосующих на выборах президента РФ в Турции наблюдается на избирательном участке в излюбленном месте российских туристов - курорте Анталья,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:22
2024-03-17T17:16
выборы президента россии — 2024
россия
леонид слуцкий (политик)
анталья (провинция)
турция
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Высокая активность голосующих на выборах президента РФ в Турции наблюдается на избирательном участке в излюбленном месте российских туристов - курорте Анталья, очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ. "В Генеральном консульстве России в Анталье проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. Количество желающих отдать свой голос растет с каждым часом. Очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров", - сообщили в дипмиссии. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Трабзоне и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия
анталья (провинция)
турция
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россия, леонид слуцкий (политик), анталья (провинция), турция, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Анталья (провинция), Турция, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
На избирательном участке в Анталье образовалась очередь

Очередь на избирательном участке в Анталье растянулась более чем на 150 метров

© Фото : Генконсульство России в Анталье/TelegramЛюди стоят в очереди на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в Анталье. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в Анталье. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Генконсульство России в Анталье/Telegram
Люди стоят в очереди на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в Анталье. 17 марта 2024
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Высокая активность голосующих на выборах президента РФ в Турции наблюдается на избирательном участке в излюбленном месте российских туристов - курорте Анталья, очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ.
"В Генеральном консульстве России в Анталье проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. Количество желающих отдать свой голос растет с каждым часом. Очередь избирателей растянулась более чем на 150 метров", - сообщили в дипмиссии.
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Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Трабзоне и Стамбуле.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Анталья (провинция)ТурцияНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВ мире
 
 
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