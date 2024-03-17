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В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:22 17.03.2024 (обновлено: 13:14 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ankara-1933597796.html
В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок
В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок
Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:22
2024-03-17T13:14
выборы президента россии — 2024
россия
анкара (провинция)
турция
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации. Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, анкара (провинция), турция, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Анкара (провинция), Турция, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок

В Анкаре открылся избирательный участок для выборов президента России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России. 17 марта 2024
Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации.
Блокадная учительница Надежда Строгонова приняла участие в голосовании на президентских выборах в Петербурге
В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду
16 марта, 22:27
Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме.
Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
Выборы президента России — 2024РоссияАнкара (провинция)ТурцияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВ мире
 
 
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