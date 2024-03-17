https://ria.ru/20240317/ankara-1933597796.html

В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок

В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024

В посольстве России в Анкаре открылся избирательный участок

Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:22

2024-03-17T08:22

2024-03-17T13:14

выборы президента россии — 2024

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анкара (провинция)

турция

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации. Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933571850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анкара (провинция), турция, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире