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Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:23 16.03.2024 (обновлено: 14:31 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/zhiteli-1933487083.html
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах - РИА Новости, 16.03.2024
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах
Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:23
2024-03-16T14:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
архангельское
совет федерации рф
янаульский район
выборы президента рф
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УФА, 16 мар - РИА Новости. Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в избиркоме региона. "Республика Башкортостан - многонациональная республика. Наши избиратели чтят культуру и историю народа, его традиции, образ жизни и с удовольствием приходят голосовать в национальных костюмах", - сообщает избирком Башкирии. Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографии участников голосования в национальной одежде из Архангельского, Караидельского, Мечетлинского, Нуримановского, Татышлинского, Чишминского, Янаульского районов республики. Также опубликовали фотографии избирателей, которые голосуют вместе со своими домашними животными. Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, архангельское, совет федерации рф, янаульский район, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Архангельское, Совет Федерации РФ, Янаульский район, Выборы президента РФ
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах

Жители Башкирии приходят голосовать в национальной одежде и с питомцами

© Фото : ЦИК Республики Башкортостан/ВКонтактеЖители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах
Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : ЦИК Республики Башкортостан/ВКонтакте
Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах
Читать ria.ru в
УФА, 16 мар - РИА Новости. Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в избиркоме региона.
«
"Республика Башкортостан - многонациональная республика. Наши избиратели чтят культуру и историю народа, его традиции, образ жизни и с удовольствием приходят голосовать в национальных костюмах", - сообщает избирком Башкирии.
Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографии участников голосования в национальной одежде из Архангельского, Караидельского, Мечетлинского, Нуримановского, Татышлинского, Чишминского, Янаульского районов республики.
Также опубликовали фотографии избирателей, которые голосуют вместе со своими домашними животными.
Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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