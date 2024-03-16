https://ria.ru/20240316/zhiteli-1933487083.html

Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах

Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах - РИА Новости, 16.03.2024

Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах

Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:23

2024-03-16T14:23

2024-03-16T14:31

выборы президента россии — 2024

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УФА, 16 мар - РИА Новости. Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в избиркоме региона. "Республика Башкортостан - многонациональная республика. Наши избиратели чтят культуру и историю народа, его традиции, образ жизни и с удовольствием приходят голосовать в национальных костюмах", - сообщает избирком Башкирии. Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографии участников голосования в национальной одежде из Архангельского, Караидельского, Мечетлинского, Нуримановского, Татышлинского, Чишминского, Янаульского районов республики. Также опубликовали фотографии избирателей, которые голосуют вместе со своими домашними животными. Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, архангельское, совет федерации рф, янаульский район, выборы президента рф