https://ria.ru/20240316/zhiteli-1933487083.html
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах - РИА Новости, 16.03.2024
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах
Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:23
2024-03-16T14:23
2024-03-16T14:31
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УФА, 16 мар - РИА Новости. Жители Башкирии на выборах президента России приходят в избирательные участки в национальных костюмах, некоторые берут своих домашних питомцев, сообщили в избиркоме региона. "Республика Башкортостан - многонациональная республика. Наши избиратели чтят культуру и историю народа, его традиции, образ жизни и с удовольствием приходят голосовать в национальных костюмах", - сообщает избирком Башкирии. Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографии участников голосования в национальной одежде из Архангельского, Караидельского, Мечетлинского, Нуримановского, Татышлинского, Чишминского, Янаульского районов республики. Также опубликовали фотографии избирателей, которые голосуют вместе со своими домашними животными. Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Архангельское, Совет Федерации РФ, Янаульский район, Выборы президента РФ
Жители Башкирии приходят голосовать в национальных костюмах
Жители Башкирии приходят голосовать в национальной одежде и с питомцами