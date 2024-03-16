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В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования - РИА Новости, 16.03.2024
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18:48 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zelenka-1933544893.html
В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования
В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования - РИА Новости, 16.03.2024
В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования
Третий за два дня случай выливания зеленки в урну для голосования зафиксирован в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:48
2024-03-16T18:48
выборы президента россии — 2024
воронежская область
борисоглебск
россия
леонид слуцкий (политик)
элла памфилова
николай харитонов
whatsapp inc.
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Третий за два дня случай выливания зеленки в урну для голосования зафиксирован в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. В пятницу в помещении для голосования на избирательных участках 0409 и 0430 города Борисоглебск Воронежской области две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". "Проведенной областной избирательной комиссией проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательном участке № 0428 Борисоглебского городского округа избиратель в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарном ящике для голосования вылила жидкость зеленого цвета. Голосование в ящик прекращено", - говорится в сообщении пресс-службы. В настоящий момент прорезь стационарного ящика заклеена, сам ящик находится под видеонаблюдением до окончания времени голосования. "Сегодня вечером после закрытия участка в 20.00 мск бюллетени из данного ящика будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательном участке членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что процесс голосования на избирательном участке проходит в штатном режиме, бюллетени принимаются во второй стационарный ящик. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, обеспечением безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933510795.html
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воронежская область, борисоглебск, россия, леонид слуцкий (политик), элла памфилова, николай харитонов, whatsapp inc., совет федерации рф, viber
Выборы президента России — 2024, Воронежская область, Борисоглебск, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Элла Памфилова, Николай Харитонов, WhatsApp Inc., Совет Федерации РФ, Viber
В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования

Еще одна женщина плеснула зеленку в урну для голосования в Воронежской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Третий за два дня случай выливания зеленки в урну для голосования зафиксирован в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В пятницу в помещении для голосования на избирательных участках 0409 и 0430 города Борисоглебск Воронежской области две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками
Вчера, 18:07
"Проведенной областной избирательной комиссией проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательном участке № 0428 Борисоглебского городского округа избиратель в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарном ящике для голосования вылила жидкость зеленого цвета. Голосование в ящик прекращено", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящий момент прорезь стационарного ящика заклеена, сам ящик находится под видеонаблюдением до окончания времени голосования.
"Сегодня вечером после закрытия участка в 20.00 мск бюллетени из данного ящика будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательном участке членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что процесс голосования на избирательном участке проходит в штатном режиме, бюллетени принимаются во второй стационарный ящик.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова
Вчера, 16:18
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, обеспечением безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Заседание Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени
Вчера, 17:23
 
Выборы президента России — 2024Воронежская областьБорисоглебскРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Элла ПамфиловаНиколай ХаритоновWhatsApp Inc.Совет Федерации РФViber
 
 
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