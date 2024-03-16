https://ria.ru/20240316/zelenka-1933544893.html

В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования

В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования - РИА Новости, 16.03.2024

В Борисоглебске третий раз плеснули зеленку в урну для голосования

Третий за два дня случай выливания зеленки в урну для голосования зафиксирован в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:48

2024-03-16T18:48

2024-03-16T18:48

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Третий за два дня случай выливания зеленки в урну для голосования зафиксирован в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. В пятницу в помещении для голосования на избирательных участках 0409 и 0430 города Борисоглебск Воронежской области две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". "Проведенной областной избирательной комиссией проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательном участке № 0428 Борисоглебского городского округа избиратель в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарном ящике для голосования вылила жидкость зеленого цвета. Голосование в ящик прекращено", - говорится в сообщении пресс-службы. В настоящий момент прорезь стационарного ящика заклеена, сам ящик находится под видеонаблюдением до окончания времени голосования. "Сегодня вечером после закрытия участка в 20.00 мск бюллетени из данного ящика будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательном участке членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что процесс голосования на избирательном участке проходит в штатном режиме, бюллетени принимаются во второй стационарный ящик. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, обеспечением безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html

https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933510795.html

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Наталья Макарова

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