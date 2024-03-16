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В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями - РИА Новости, 16.03.2024
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01:07 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933401234.html
В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями
В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями - РИА Новости, 16.03.2024
В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями
Правоохранительные органы Ижевска задержали члена избирательной комиссии, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней, сообщает удмуртская... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T01:07
2024-03-16T01:07
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УФА, 16 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Ижевска задержали члена избирательной комиссии, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней, сообщает удмуртская полиция. Провокация произошла вечером в пятницу в помещении участковой комиссии 2/21 в Ленинском районе Ижевска, сообщали в избиркоме Удмуртии. Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Операторы КОИБ вовремя отреагировали, бюллетени остались в сохранности. "В помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней", - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. По данным полиции, женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавили правоохранители. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ижевск, россия, происшествия
Выборы президента России — 2024, Ижевск, Россия, Происшествия
В Ижевске задержали женщину за попытку залить комплекс с бюллетенями

В Ижевске задержали женщину за попытку залить зеленкой комплекс с бюллетенями

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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УФА, 16 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Ижевска задержали члена избирательной комиссии, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней, сообщает удмуртская полиция.
Провокация произошла вечером в пятницу в помещении участковой комиссии 2/21 в Ленинском районе Ижевска, сообщали в избиркоме Удмуртии. Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Операторы КОИБ вовремя отреагировали, бюллетени остались в сохранности.
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"В помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней", - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По данным полиции, женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавили правоохранители.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ИжевскРоссияПроисшествия
 
 
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