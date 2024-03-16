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В Рязанской области проголосовали более половины избирателей

В Рязанской области проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 16.03.2024

В Рязанской области проголосовали более половины избирателей

Явка избирателей на выборах президента РФ за два дня голосования составила 57,28%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:45

2024-03-16T23:45

2024-03-16T23:45

выборы президента россии — 2024

политика

рязанская область

леонид слуцкий (политик)

россия

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ за два дня голосования составила 57,28%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Завершился второй день голосования. Явка избирателей в Рязанской области по состоянию на 20.00 составила 57,28%", - сообщил облизбирком.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Рязанской области составляла 65,14%.

рязанская область

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-16T23:45 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, рязанская область, леонид слуцкий (политик), россия, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф