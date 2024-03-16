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В Рязанской области проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:45 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933579310.html
В Рязанской области проголосовали более половины избирателей
В Рязанской области проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
В Рязанской области проголосовали более половины избирателей
Явка избирателей на выборах президента РФ за два дня голосования составила 57,28%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:45
2024-03-16T23:45
выборы президента россии — 2024
политика
рязанская область
леонид слуцкий (политик)
россия
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ за два дня голосования составила 57,28%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Завершился второй день голосования. Явка избирателей в Рязанской области по состоянию на 20.00 составила 57,28%", - сообщил облизбирком.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Рязанской области составляла 65,14%.
рязанская область
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, рязанская область, леонид слуцкий (политик), россия, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Рязанская область, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Рязанской области проголосовали более половины избирателей

Явка избирателей на выборах президента в Рязанской области составила 57,28%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Выборы президента России
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ за два дня голосования составила 57,28%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"Завершился второй день голосования. Явка избирателей в Рязанской области по состоянию на 20.00 составила 57,28%", - сообщил облизбирком.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Рязанской области составляла 65,14%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРязанская областьЛеонид Слуцкий (политик)РоссияНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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