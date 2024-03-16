https://ria.ru/20240316/yavka-1933577225.html

Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов

Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов

Явка на выборах президента Российской Федерации в Брянской области за два дня голосования составила 68,57%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:12

2024-03-16T23:12

2024-03-16T23:12

выборы президента россии — 2024

политика

брянская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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цик рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Брянской области за два дня голосования составила 68,57%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка избирателей за 15 и 16 марта составила 68,57%", – говорится в сообщении облизбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933558231.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, брянская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф