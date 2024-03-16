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Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах президента Российской Федерации в Брянской области за два дня голосования составила 68,57%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:12
2024-03-16T23:12
2024-03-16T23:12
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Брянской области за два дня голосования составила 68,57%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка избирателей за 15 и 16 марта составила 68,57%", – говорится в сообщении облизбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933558231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, брянская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Брянская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах президента России в Брянской области за два дня составила 68,57%