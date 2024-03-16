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Явка в Орловской области превысила 67 процентов

Явка в Орловской области превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка в Орловской области превысила 67 процентов

Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Орловской области превысила 67%, сообщил региональный избирком в Telegram-канале РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:53

2024-03-16T22:53

2024-03-16T22:53

выборы президента россии — 2024

политика

орловская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Орловской области превысила 67%, сообщил региональный избирком в Telegram-канале "Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 20 часов (совпадает с мск - ред.) 16 марта превысила 67%", - говорится в сообщении облизбиркома. По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работает 684 избирательных участка. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

орловская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, орловская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф