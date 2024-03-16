https://ria.ru/20240316/yavka-1933574805.html

Явка на выборах в Петербурге за два дня голосования превысила 54 процента

Явка на выборах в Петербурге за два дня голосования превысила 54 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Петербурге за два дня голосования превысила 54 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге за два дня голосования составила 54,52%, сообщил председатель городской избирательной комиссии... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:45

2024-03-16T22:45

2024-03-16T22:45

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

леонид слуцкий (политик)

россия

николай харитонов

владислав даванков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге за два дня голосования составила 54,52%, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин. "В Санкт-Петербурге завершен второй день голосования. Явка за первые два дня составила 54,52%", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Мейксина, 2 074 847 избирателей в Петербурге уже сделали свой выбор. "За ходом голосования продолжают следить общественные наблюдатели, а также международные эксперты. Отмечается высокий уровень работы УИК", - также написал председатель городского избиркома. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), россия, николай харитонов, владислав даванков