https://ria.ru/20240316/yavka-1933562055.html

Явка избирателей в Белгородской области превысила 70 процентов

Явка избирателей в Белгородской области превысила 70 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка избирателей в Белгородской области превысила 70 процентов

Явка в Белгородской области превысила 70%, несмотря на то, что за два дня в области шесть раз объявляли ракетную опасность, сообщил глава Мониторинговой рабочей РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:51

2024-03-16T20:51

2024-03-16T20:51

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

россия

александр точенов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Явка в Белгородской области превысила 70%, несмотря на то, что за два дня в области шесть раз объявляли ракетную опасность, сообщил глава Мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ Александр Точенов. "Руководитель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Александр Точенов, контролирующий избирательный процесс в Белгородской области, рассказал о сложной ситуации в регионе, который второй день подвергается атакам и попыткам прорыва со стороны ВСУ. По его словам, за два дня в области шесть раз объявлялся режим ракетной опасности, однако выборы продолжаются – общая явка перевалила за 70%", - сообщается в Telegram-канале ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Точенов отметил, что, несмотря на возникающие опасности, жители области не теряют желания проголосовать на выборах президента России. Он также подчеркнул, что охрана и члены избиркомов работают четко и организованно. "Выборы идут, учитывая все формы голосования – ДЭГ, по месту пребывания, досрочное голосование, голосование в приграничных районах, надомное голосование – за сегодняшний день прибавило от 10 до 20%… Есть тревожность в тех районах, где идут обстрелы, но все голосуют, чувствуют удовлетворение", - сказал глава МРГ СПЧ, слова которого приводятся в Telegram-канале НОМ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, белгородская область, россия, александр точенов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, вооруженные силы украины, совет федерации рф