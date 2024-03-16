https://ria.ru/20240316/yavka-1933560146.html

Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента

Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента

Явка на 20.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 63,97%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:36

2024-03-16T20:36

2024-03-16T20:36

выборы президента россии — 2024

политика

россия

луганская народная республика

елена кравченко

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 20.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 63,97%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "Что касается явки, на 20.00 сегодняшнего дня она составила 63,97%", - сказала Кравченко. Она уточнила, что жители ЛНР голосуют активно, особенно на придомовых территориях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html

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политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф