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Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента
Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента
Явка на 20.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 63,97%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:36
2024-03-16T20:36
2024-03-16T20:36
выборы президента россии — 2024
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 20.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 63,97%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "Что касается явки, на 20.00 сегодняшнего дня она составила 63,97%", - сказала Кравченко. Она уточнила, что жители ЛНР голосуют активно, особенно на придомовых территориях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЛНР за два дня превысила 63 процента
Явка на выборах президента в ЛНР за два дня составила 63,97%