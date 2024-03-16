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Явка на выборах президента России превысила 55 процентов
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов
Явка на выборах президента России во второй день голосования к 20:19 мск составила 55,1 процента, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:23
2024-03-16T20:23
2024-03-16T21:41
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 20:19 мск составила 55,1 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 16:13 мск этот показатель был на уровне 50,01 процента.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов
Явка избирателей на выборах президента России по всей стране составила 55,10%