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Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:38 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933515701.html
Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов
Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов
Явка на 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 58,22%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:38
2024-03-16T16:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
луганская народная республика
елена кравченко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 58,22%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "На 15.00 16 марта явка в ЛНР составила 58,22%", - сказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933510371.html
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политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов

Явка на выборах в ЛНР на 15:00 составила 58,22 процента

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 58,22%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко.
"На 15.00 16 марта явка в ЛНР составила 58,22%", - сказала Кравченко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 50 процентов
Вчера, 16:16
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕлена КравченкоЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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