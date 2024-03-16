https://ria.ru/20240316/yavka-1933515701.html

Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов

Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в ЛНР превысила 58 процентов

Явка на 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 58,22%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

луганская народная республика

елена кравченко

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 58,22%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "На 15.00 16 марта явка в ЛНР составила 58,22%", - сказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933510371.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, луганская народная республика, елена кравченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф